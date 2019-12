Neolaureati, il Rotary Gavi-Libarna premia i migliori

GAVI — Eugenio Mundula, Federica Ronchi e Vanessa Staccioli sono i neolaureati premiati dal Rotary Club Gavi-Libarna con il riconoscimento per la migliore tesi di laurea 2018-19. Mundula, 25enne di Gavi, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale. Laurea triennale in Ingegneria Gestionale per la 23enne di Stazzano Ronchi. Staccioli, 26enne di Albera, ha invece ottenuto la magistrale Graphic & Visual Design.

Il Rotary ha inoltre assegnato ulteriori cinque menzioni a giovani il cui profilo si è contraddistinto per l’alto livello della carriera scolastica, l’interesse delle tesi e l’impegno umano e professionale. Si tratta di Lorenzo Del Bo (22 anni, Vignole Borbera, Ingegneria Aerospaziale), Lisa Margiotta (22 anni, Gavi, Economia Aziendale), Jacopo Oliveri (23 anni, Gavi, Ingegneria Chimica), Linda Pessino (23 anni, Arquata, Biotecnologie) e Margherita Segagliari (24 anni, Serravalle, Ingegneria Biomedica), che hanno conseguito le rispettive lauree triennali.

«Il concorso per la migliore tesi di laurea è stato bandito con la collaborazione del Distretto Rotary 2032 – spiegano dal club Gavi-Libarna – con lo scopo di incoraggiare e promuovere l’intraprendenza e il valore dei neolaureati della zona di Arquata, Serravalle, Gavi, valle Spinti e val Borbera». La commissione era presieduta da Natale Spineto, docente all’Università di Torino, e composta da Oreste Marchesi, presidente del Club, Federico Campasso, già presidente del Rotaract (sezione giovanile del Rotary International), e da Andrea Romanello, segretario, con la collaborazione di Francesco Mignone, presidente uscente. I premi sono stati consegnati da Marchesi, Spineto e dalla presidente Rotaract Camilla Mortara.