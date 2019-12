Vivi Ovada accende il Natale cittadino

OVADA - Un aperitivo nei negozi del centro storico con il coinvolgimento dei produttori di bollicine ovadesi. E' previsto per sabato prossimo, nel pomeriggio, il primo atto del Natale pensato da "Vivi Ovada" per il 2019. "L'iniziativa - ha dichiarato la presidente Carolina Malaspina durante la presentazione - negli anni è cresciuta. L'illuminazione delle strade ne è il segno tangibile. Partecipano quasi 150 attività. Quest'anno abbiamo aggiunto via lung'Orba e stiamo studiando un'accensione nel primo mattino quando ancora è buio". L'imperativo è fare squadra. Si questo fronte si è impegnata anche Ascom Alessandria che propone anche nella nostra città il concorso "Natale al volo". "L'idea - ha spiega la direttrice Alice Pedrazzi - è quella di favore una sorta di circuito tra le attività tradizionali della città. Abbiamo "gratta e vinci" di due tipologie, in base alla spesa sostenuta, che prevedono premi immediati e un'estrazione finale con scooter e viaggi. Stiamo ancora raccogliendo le adesioni ma il numero delle attività adererenti è molto incoraggiante".