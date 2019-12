Poggi: "Finiscono i soldi e i tre ragazzi terminano la fuga"

"È stata una ragazzata, ma con una serie di accorgimenti tali che hanno reso difficile la localizzazione". Marco Poggi, comandante della Squadra Mobile di Alessandria, fa il punto della situazione a conclusione della vicenda relativa ai tre ragazzi scomparsi, fermati ieri in via Donizzetti ad Alessandria e accompagnati in Questura.

"Hanno terminato i soldi - continua Poggi - e quello è stato il fattore decisivo per porre fine alla fuga". Alessia, la 25enne residente ad Asti, è stata denunciata per sequestro di minore dai genitori dei due 16enni, Marika e Nicolò. La posizione di quest'ultimo è controversa: in un primo momento aveva agito da tramite in una sorta di trattativa, poi qualcosa è cambiato e si è unito alle due ragazze.