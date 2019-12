A26: la protesta in uno striscione

OVADA - La segnalazione ci è arrivata questa mattina da un nostro lettore incuriosito alle prime luci dell'alba all'imboccatura dell'autostrada. Uno striscione ben visibile dall'A26, una protesta per le condizioni di viaggio determinate della strettoria all'altezza del casello di Masone che hanno determinato tanti disagi a pendolari dell'Ovadese e non solo. E' comparso nella notte. Un richiamo alla Salerno - Reggio Calabria (non certo un esempio positivo della nostra rete autostradale) e un riferimento criptico al festival di Sanremo e al prossimo conduttore. Forse un modo per testimoniare che le istituzioni si muovono solo in alcuni casi. Cresce l'insofferenza per la situazione della viabilità tra basso Piemonte e Liguria. Qualche giorno fa le scritte contro la Provincia di Alessandria a causa del blocco sulla ex statale 456 del Turchino.