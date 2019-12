Al Teatro delle Scienze il laboratorio 'natalizio' di CulturAle

ALESSANDRIA - Per far vivere ai piccoli visitatori un’esperienza creativa nello spirito del Natale, CulturAle Asm Costruire Insieme propone per domenica 8 dicembre, nell’ambito del ciclo "Le domeniche al Teatro delle Scienze", l’evento natalizio “Crea il tuo Natale al Teatro delle Scienze”, in via 1821.

Gli operatori museali con il supporto dei ragazzi che stanno svolgendo il loro anno di Servizio Civile Nazionale Volontario presso l’Azienda CulturAle, proporranno ai bambini presenti un divertente laboratorio di costruzione e decorazione di palline di Natale.

Il museo aprirà alle 15, mentre il laboratorio inizierà alle 15.30. Per motivi organizzativi e di spazio è vivamente consigliata la prenotazione. Al termine verrà offerta una piccola merenda a tutti i presenti, grandi e piccini per festeggiare le prossime festività.

Inoltre, grazie alla costante presenza del Gruppo Astrofili “Galileo” sarà possibile visitare il Planetario con ingressi alle 17 e alle 18. L’iniziativa è destinata a bambini di età compresa fra i 5 e i 10 anni. Il costo per l’ingresso al museo è di 3 € per gli adulti e di 2 € per i bambini.