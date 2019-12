Lunedì apre il bando per le case popolari a Casale

CASALE - Lunedì 9 dicembre si aprirà ufficialmente il Bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale (le cosiddette Case popolari). Dopo più di 5 anni, infatti, il Comune di Casale Monferrato ha deciso di bandire un nuovo avviso, aperto, così come previsto dalla Legge Regionale di riferimento, a chi è in possesso di una serie di requisiti, come ad esempio la residenza da almeno cinque anni sul territorio regionale, di cui almeno tre anni, anche non continuativi, a Casale Monferrato o in uno dei Comuni del suo ambito territoriale e avere un Isee inferiore ai 21.307,86 euro. Dal 9 dicembre 2019 al 27 gennaio 2020 le domande potranno essere inoltrate tramite:

• consegna diretta al Protocollo Generale del Comune nel seguente orario: da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e nel pomeriggio di lunedì dalle ore 14,00 alle ore 16,30;

• invio a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a: Comune di Casale Monferrato – Ufficio Servizi Sociali-Casa – Bando Assegnazione Alloggi E.R.P. - Via Mameli 10 – 15033 Casale Monferrato;

• invio mediante Pec personale (avente valore di raccomandata con ricevuta di ritorno) indirizzata a protocollo@pec.comune.casale-monferrato.al.it.

L'Ufficio Servizi Sociali-Casa del Comune di Casale Monferrato di via Mameli n. 14, nel periodo di apertura del bando, previo appuntamento da concordare personalmente o telefonicamente contattando il numero 0142-444320, è a disposizione per fornire chiarimenti, spiegazioni e/o assistenza in merito alla compilazione della domanda.

Copie del bando e delle domande è possibile scaricarle dal sito internet del Comune o ritirarle in uno dei seguenti uffici:

• Comune di Casale Monferrato – Ufficio Servizi Sociali-Casa – Via Mameli 14

• Comune di Casale Monferrato – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Via Mameli 21

• Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) Piemonte Sud – Sede di Alessandria – Via Milano 79

• Uffici dei Comuni dell'ambito di Casale Monferrato, indicati alla lettera B) del paragrafo “Requisiti per partecipare al bando”