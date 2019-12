Ovadese Silvanese: tre innesti in un colpo

OVADA - Non è trascorso molto dall'apertura del mercato. L'Ovadese Silvanese ha completato tre innesti all'organico. Il primo è Giovanni Donà, centrale difensivo già protagonista al Geirino un paio di stagioni fa. Piedi buoni e propensione a far ripartire l'azione, l'ex Gaviese dovrebbe essere la spalla di Pastorino nel reparto arretrato. L'alternativa sarà Filippo Roncati, classe 1999, in arrivo dall'Hsl Derthona. C'è anche un innesto per il reparto offensivo. Arriva in prestito da Castellazzo Federico Cimino, classe 1996, esterno che si inserisce un reparto già ricco. I tre dovrebbero essere disponibili domenica nella trasferta con il San Giacomo Chieri.