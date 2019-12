"Cena al Buio" organizzata dai Leo e Lions Acquesi

ACQUI TERME - Venerdì 29 novembre si è tenuta, presso il Salone degli Alpini della Sezione di Acqui Terme, la “Cena al Buio” organizzata dal Leo Club Acqui e il Lions Club Acqui Host in collaborazione con l’Associazione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Alessandria. L’evento consisteva nel consumare il pasto nel buio più totale. Un’esperienza che atterrisce e disorienta ma che per questo sensibilizza come null’altro potrebbe alla condizione di handicap vissuta dai ciechi ed ipovedenti.

L’occasione ha permesso, inoltre, di devolvere parte del ricavato della cena alla sezione di Alessandria della Associazione Italiana Ciechi ed Ipovedenti alla quale vanno i più sentiti ringraziamenti da parte di tutti i partecipanti per l’eccezionale riuscita dell’evento. Alcuni loro membri, infatti, hanno servito ai tavoli durante la serata rendendo l’esperienza ancora più suggestiva e toccante.

I Leo e i Lions sono da sempre apprezzati a livello mondiale per la particolare attenzione al tema della cecità tanto da aver ricevuto la qualifica di “Cavalieri della Cecità” e questo evento prosegue in questo consolidato solco sperando che possa essere riproposto alla cittadinanza anche in futuro. Un ringraziamento va anche alla Sezione acquese degli Alpini che da sempre collaborano con il mondo lionistico per aver ospitato l’evento e per aver preparato prelibatezze stagionali da gustare nella completa oscurità.