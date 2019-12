Dieci kg di marijuana in un box di spalto Gamondio, 40enne arrestato

ALESSANDRIA - I Carabinieri di Alessandria, al termine di una serie di accertamenti, hanno individuato, con l'ausilio dell’unità cinofila della Polizia Municipale, un garage situato in Spalto Gamondio. All'interno del box, grazie anche all'intervento di due pastori tedeschi, Fox e Orso Grigio, sono state rinvenute numerose confezioni di marijuana termo-sigillate e sottovuoto, ben occultate in varie borse e trolley, per totali 10 chilogrammi. Il proprietario del garage, un 40enne di Alessandria già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato per detenzione di ingente quantità ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e associato alla casa circondariale “Cantiello e Gaeta” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.