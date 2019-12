ALESSANDRIA - Una classe di giovani allievi di pianoforte e una classe di giovani danzatori insieme per il concerto di venerdì 6 dicembre, alle 21, presso la sede della Fondazione SociAl in piazza Fabrizio De Andrè 76. Un repertorio, quello per pianoforte a quattro mani, ricchissimo di danze: ecco che nasce Four hands for dance, una piccola magia musicale e visiva.

Nella prima parte, solo danze, tutte composizioni originali per pianoforte a quattro mani. Nella seconda, una selezione di brani tratti da Jeux d'Enfants di George Bizet, faranno rivivere la poetica suggestione dei semplici giochi del passato.

I giovani protagonisti sono gli allievi di pianoforte di Fiorenza Bucciarelli e della scuola On Stage di Alessandria guidati da Martina Allia e Chiara Scipione.