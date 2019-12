Giornata Scientifica dell’Azienda Ospedaliera: la ricerca per il paziente

ALESSANDRIA - La Giornata Scientifica dell’Azienda Ospedaliera si terrà venerdì 6 dicembre nel Salone di Rappresentanza di via Venezia 16 a partire dalle 8,30 e avrà come tema Chi ricerca, cura: la ricerca per il paziente.

Il titolo della giornata anticipa i temi che verranno affrontati e conferma la nuova missione dell’Azienda, avviata grazie al percorso di riconoscimento Irccs e la stretta sinergia con l’Università del Piemonte Orientale: accanto all’assistenza, la ricerca, il tutto con l’obiettivo di ridurre le distanze, fisiche e psicologiche, tra struttura ospedaliera, pazienti e cittadini.

Dopo i consueti saluti istituzionali del direttore generale, Giacomo Centini, la Giornata inizierà con la lectio magistralis di Marco Krengli, presidente della Scuola di Medicina del Piemonte Orientale. Il contributo sarà focalizzato sulla relazione che si sta costruendo tra Azienda Ospedaliera e l’Università del Piemonte Orientale, analizzandone anche le ricadute sul territorio. Successivamente, il professore sarà affiancato da Sandra d’Alfonso, ordinario di Genetica Medica a Novara e Alessandria per un approfondimento sulle attività di tirocinio di prossimo avvio in Ospedale.

Farà seguito la tavola rotonda incentrata sul microbiota, l'importante insieme di microrganismi che popola il nostro apparato digerente. Il direttore della Microbiologia, Andrea Rocchetti e il responsabile Infrastruttura Ricerca Formazione Innovazione dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, Antonio Maconi, dialogheranno sullo stato dell’arte degli studi con Vito Rubino, ricercatore di Diritto dell’Unione europea all’Università del Piemonte Orientale, Maurizio Sanguinetti, direttore del Dipartimento di Microbiologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Flavio Mignone, professore associato di Biologia Molecolare al Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica dell’Università del Piemonte Orientale e Alessio Pini Prato, direttore di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera. L’obiettivo della tavola rotonda sarà quello di offrire al pubblico una panoramica il più possibile ampia e interdisciplinare su un tema di grande attualità.

La seconda tavola rotonda, moderata da Mariateresa Dacquino, responsabile per la Biblioteca Biomedica dell’Azienda Ospedaliera, sarà dedicata al tema del “Paziente e la ricerca”. Confronteranno le loro esperienze Bruno Pesce e Giovanni Cappa, referenti per Afeva, Giovanni Zingarini, presidente Ail Alessandria, Luca Genovese, presidente del Parent Project, Patrizia Pasqua Scardigno, presidente dell’Associazione A.Mor.Hi e Mara Scagni, presidente regionale Cittadinanzattiva.

Dopo la pausa, il pomeriggio si concentrerà su aspetti organizzativi e gestionali, oltre alla consueta rendicontazione scientifica annuale, che sarà illustrata da Marta Betti (Clinical Trial Center). Seguiranno poi gli interventi di Marinella Bertolotti (Clinical Trial Center) e Caterina Bianciardi (Gestione Operativa) su metodologia lean nelle sperimentazioni cliniche; Annalisa Roveta (Clinical Trial Center) sulle Unità di Ricerca; Tatiana Bolgeo (Infrastruttura Ricerca Formazione Innovazione) sulle Unità di ricerca per le professioni sanitarie; Aldo Bellora (Geriatria) e Alberto Dal Molin (Upo) sul Progetto Aging.