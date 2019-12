“Il tramonto dell’avvenire”; nel libro di Paolo Franchi una breve storia della sinistra italiana

CASTELLAZZO BORMIDA - Il libro di Paolo Franchi Il tramonto dell’avvenire. Breve storia della sinistra italiana, edito da Marsilio, racconta la storia delle alterne vicende della sinistra italiana partendo dal 1976, quando l'autore lavorava nella redazione di Rinascita, il mensile politico-culturale fondato da Palmiro Togliatti. Franchi non mette da parte le sue idee e con onestà intellettuale in questo libro racconta e snoda un intreccio di dati oggettivi, opinioni personali, testimonianze “dall’interno” rendendo ricostruzioni e giudizi certamente opinabili ma non arbitrari.

La Fondazione Luigi Longo ha invitato l’autore alla presentazione del volume insieme a Sergio Chiamparino, uomo politico di lunga militanza, protagonista del percorso della sinistra italiana dai suoi massimi risultati al panorama del nostro tempo. La sinistra socialista ai minimi termini in Germania, in Francia, nel nord Europa delle socialdemocrazie, nell’America latina… E poi Trump, la Brexit, i neonazisti che riemergono ed il tema dell’ecologia che significa l’oggi per il domani che la sinistra non riesce a declinare in maniera convincente.

L'appuntamento è per giovedì 5 dicembre alle 17,30 nei locali della Fondazione Longo via Baudolino Giraudi 421. Sarà un’occasione anche per poter visitare la collezione di opere d’arte allestita nello spazio Cargo 21.