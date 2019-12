“Italianissima”: la musica a sostegno della ricerca sul cancro

ALESSANDRIA - Giovedì 5 dicembre una serata al Teatro Alessandrino di via Verdi per uno spettacolo a sostegno dell'Airc, Associazione italiana per la ricerca sul cancro: Italianissima, il format teatrale-musicale che permette di riascoltare le più belle melodie di Sanremo e non solo di Mina, Baglioni, Bertè, Morandi, Albano, Modugno, Mia Martini, Battisti, Celentano, Renato Zero, Ramazzotti,Tozzi, Ron, Giorgia, Zucchero, Vasco Rossi, Alan Sorrenti, solo per citarne alcuni. Il repertorio italiano è rivisto da musicisti della Rai.

Per informazioni, prenotazioni e costi:

Gruppo Anteprima Tel. 0131 250600

(piazza Garibaldi 40, Alessandria)

www.gruppoanteprima.com