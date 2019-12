Trafficante di droga latitante arrestato ad Alessandria

ALESSANDRIA - I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Alessandria hanno arrestato un 32enne albanese, latitante dal 2010. L’uomo, senza fissa dimora e già noto ai militari dell'Arma, è stato controllato insieme a un connazionale nel corso della notte in piazza Santo Stefano ad Alessandria e trovato in possesso di una dose di sostanza stupefacente, per la quale è stato segnalato alla Prefettura.

Accompagnati i due in caserma per ulteriori accertamenti, è emerso che a carico del 32enne erano presenti un alias e un ordine di cattura emesso nel 2009 dal Tribunale di La Spezia per il reato di traffico di sostanza stupefacente nell’area del Levante Ligure.

L’ordine di cattura era stato emesso a carico del 32enne e di altri undici soggetti coinvolti a vario titolo in un traffico illecito di ingenti quantità di cocaina. Il 32enne, arrestato, è stato associato alla casa circondariale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria.