A26: verso la riapertura di due corsie per senso di marcia

OVADA - Saranno due le corsie per senso di marcia attive da stasera sull'A26, nel tratto fra il casello di Masone e l'allacciamento con l'autostrada A10. Entro il tardo pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre, è infatti prevista la riapertura di una parte più ampia della tratta, dapprima chiusa per qualche ora (nella notte del 25 novembre e fino alla mattinata successiva, ndr) e poi limitata a causa degli interventi effettuati sui viadotti Fado e Pecetti, da tempo finiti nel mirino della Procura di Genova, che ha parlato di "grave stato di ammaloramento in alcuni punti".

Ora, dopo la pubblicazione di una nota - firmata da Aspi e Autostrade per l'Italia - in cui si conferma l'invio al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti i risultati (positivi) delle prove di carico effettuate nei giorni scorsi, la circolazione dovrebbe riavvicinarsi alla normalità, con due corsie disponibili in entrambe le direzioni. Nell'attesa degli ulteriori approfondimenti richiesti dal MIT, sono state definite alcune temporanee prescrizioni di velocità e di distanza per i soli mezzi pesanti.