Aeronautica, per i 100 anni della patrona un aiuto ai più piccoli

NOVI LIGURE — Era il 1920 quando papa Benedetto XV dichiarava «la Beatissima Vergine detta di Loreto patrona presso Dio di tutti gli aeronauti». Ci si avvia dunque al centesimo anniversario della ricorrenza più attesa dagli aviatori, che a Novi Ligure come da tradizione sarà celebrata domenica 8 dicembre.

L’Associazione Arma Aeronautica – con il presidente Maurilio Motta – ha già stilato il programma dell’evento, che prevede il raduno alle 10.15 in piazza Pascoli, seguito dagli inni, dall’alzabandiera e dalla deposizione di una corona d’alloro al monumento ai caduti. Poi ci si sposterà alla parrocchia del Sacro Cuore per la messa officiata dal cappellano don Giuseppe Turrici e infine al ristorante per il pranzo sociale.

Quest’anno sarà anche distribuito un libretto sulla storia della patrona: le offerte serviranno a finanziare il progetto “Un dono dal cielo” per gli ospedali pediatrici. La statua della Madonna di Loreto presente alla chiesa del Sacro Cuore è stata donata nel 2006 e nel 2009 è stata messa a dimora con alle spalle un’opera d’arte di una pittrice novese raffigurante la casa della Vergine trasportata dagli angeli.