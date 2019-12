Muore di freddo in piazza della Stazione

TORTONA - Un uomo senza fissa dimora è morto questa mattina verso le 7.30. La causa sarebbe da imputare al freddo. L’intervento dei medici del 118 in piazza della Stazione. Quando i soccorritori sono arrivati per l’uomo non c’era più niente da fare.

Al momento non si conoscono altri particolari. Seguono aggiornamenti.