Novincanto, Music festival alla Collegiata con artisti dalla Corea

NOVI LIGURE — Sarà la chiesa della Collegiata di Novi Ligure a fare da ideale cornice alla seconda edizione del NovinCanto Music Festival. Domenica 8 dicembre dalle 21.00, la chiesa ospiterà un festival musicale che prevede ben cinque esibizioni: un coro proveniente dalla Corea del Sud, il Kimje Farmers Chorus, che si esibirà in una nuova formazione; Riccardo Ristori, basso di livello internazionale e insigne docente di canto che farà ascoltare la sua bellissima voce; il complesso cameristico Prof in Coro diretto da Luigi Cociglio di Alessandria che si presenterà con uno schieramento di tipo cameristico e a cappella; l'orchestra del liceo musicale Saluzzo Plana di Alessandria diretta da Enrico Pesce. E poi naturalmente c'è NovinCanto che parteciperà con la consueta formazione, diretta da Cecilia Lee In Hyo, accompagnato al pianoforte da Gian Maria Franzin.

Con l’aiuto del maestro Cigon Kim e dopo il festival novese dello scorso anno, reduci da due edizioni di Corea in Canto a Novi e il concerto all'ambasciata coreana di Roma, è in programma quindi un altro evento internazionale organizzato da NovinCanto, con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e dell’Istituto Culturale Coreano di Roma. Ingresso a offerta.

Nel corso della rassegna Notte Bianca, sabato 7 dicembre, il coro NovinCanto si esibirà alle 17.00 sul sagrato della chiesa di San Nicolò. A Dolci Terre inoltre saranno presenti prodotti della tradizione coreana.