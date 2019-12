S.I.Cobas vuole un colloquio con i vertici Coop

TORTONA - Non si attenua la tensione fra gli ormai ex lavoratori della Clo - cooperativa di trasporti che lavora per Coop - e l'azienda: S.I.Cobas, il sindacato che li rappresenta, chiede a gran voce un incontro con i vertici dell'azienda madre per trovare una soluzione ai venti licenziamenti e protesta: "Stanno trattando un problema sociale come se fosse un problema di ordine pubblico."



L'articolo sul Piccolo di oggi, venerdì 6 dicembre.