Cantine Rasore: scontro salvezza a Trecate

OVADA - Un sabato in trasferta per le ovadese della pallavolo. Plastipol di scena sul campo di Savigliano. Cantine Rasore impegnata nella sfida cruciale di Trecate contro la Igor Volley. E proprio questo è impegno più significativo della giornata. Il sestetto di Dogliero gioca il primo vero scontro diretto contro una avversaria diretta nella corsa alla salvezza diretta. Le due squadre arrivano appaiate a quota tre, le ovadesi cercano il primo squillo stagionale lontano dal Geirino. «E' una partita molto importante – assicura il direttore sportivo Alberto Pastorino – Abbiamo di fronte un'avversaria giovane ma pericolosa, di sicuro comunque alla nostra portata». Cantine Rasore reduce dalla sconfitta interna nel derby con Occimiano: tre set giocati alla pari, poi un calo evidente nell'ultima frazione di gioco.



Per la maschile l'occasione di puntellare una classifica già interessante, con il turno di riposo già osservato e in attesa di recuperare la trasferta comunque difficile di Verbania. A Savigliano Mangini e compagni trovano una formazione che finora si è espressa tra alti e bassi. A testimonianza una classifica con due punti in meno (9-7) rispetto ai biancorossi.