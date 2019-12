Concerto d’organo e voce con Gabba e Barbato

ALESSANDRIA - Sabato 7 dicembre alle 21, il Maestro Massimo Gabba accompagnerà all’organo il tenore Simone Barbato (il famoso Mimo di Zelig), in un Concerto d’organo e voce nella cornice della Chiesa di San Giovanni Evangelista in corso Acqui 58.

I due maestri offrono la loro arte all'associazione Need You onlus per raccogliere fondi a favore dei bambini che vivono a Bukavu, in Congo. Le offerte della serata verranno utilizzate per donare pasti caldi e nutrienti ai bambini che frequentano il villaggio scuola che l'associazione ha realizzato.

Alla luce dei tristi fatti di cronaca recenti, Need You devolverà una somma pari a quella raccolta durante la serata all’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria, per le famiglie di questi eroi silenziosi.