Croce Verde: militi in auto degli alluvionati di Castelletto

OVADA - L'iniziativa è in qualche modo una riproposizione di quanto avvenuto già nel 2014 con la prima alluvione. Sono grosso modo 2 mila gli euro raccolti dai militi della Croce Verde ovadese onlus che saranno devoluti per i cittadini di Castelletto d'Orba colpiti dall'alluvione dello scorso 21 ottobre. "Di fatto - spiegano dal direttivo dell'associazione - è la somma che sarebbe stata impiegata per i tradizionali pacchi da distribuire ai volontari per Natale. Gli stessi militi hanno espresso il desiderio di utilizzarli per un aiuto concreto a chi ha subito danni importanti. La cifra è stata versata sul conto corrente aperto dal Consorzio Servizi Sociali".