I camion di Marenzana fanno strada: acquisita ditta francese

NOVI LIGURE — Marenzana cresce ancora e guarda Oltralpe con l’acquisizione di Transports Olivier Leloup. L’azienda novese di autotrasporto alla fine di novembre ha preso il controllo della ditta francese operativa nel porto di Le Havre, con oltre cento dipendenti e un parco macchine di novanta motrici e 350 semirimorchi cisterna. Si tratta di un passo importante per l’impresa di Novi Ligure specializzata nel trasporto di prodotti chimici pericolosi e nella catena di distribuzione del gas.

Con l’acquisizione del 75 per cento di Transports Olivier Leloup, infatti, Marenzana ottiene una notevole crescita sia in termini di fatturato che di quota di mercato a livello europeo: si parla di quasi cinquanta milioni di euro di fatturato e 250 dipendenti. Di fatto, ha spiegato l’amministratore delegato Alessandro Pais, Marenzana è pronta a raddoppiare la presenza nel settore della chimica. Inoltre, il gruppo Marenzana sarà attivo a Le Havre, dove ancora non era presente, e rafforzerà la propria presenza in Francia, dove già opera con la controllata Marenzana France a Marsiglia e Lione. Il gruppo novese negli ultimi anni ha fatto registrare sempre passi in direzione della crescita: quella di Transports Olivier Leloup non è infatti la prima acquisizione.