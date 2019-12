Incendio in appartamento a Casale. In salvo anche il cagnolino

CASALE - Incendio in un appartamento al terzo piano di una palazzina oggi pomeriggio in via d'Azeglio a Casale. Le fiamme, scaturite probabilmente da un corto circuito, sono divampate mentre nell'abitazione era presente solo il cagnolino della proprietaria. A dare l'allarme sarebbero stati i vicini di casa. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri. La padrona di casa, una signora, una volta tornata verso casa, ha accusato un malore nel vedere il fumo fuoriuscire dal suo appartamento, per questo è stata soccorsa dai sanitari e trasportata in pronto soccorso in ambulanza.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco, con l'ausilio di un cestello e dei respiratori, erano entrati nell'abitazione passando dal terzo piano e domando le fiamme. Anche il cane è stato messo in salvo (nella foto sottostante il momento in cui viene trasportato fuori dall'edificio): gli è stato somministrato l'ossigeno prima del trasporto in clinica veterinaria.

Dopo poco più di un'ora dall'inizio dell'operazione la situazione è tornata alla normalità.