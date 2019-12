Novese, pari a Felizzano. La Pozzolese risorge contro il Tassarolo

VALENZA - Secondo mezzo passo falso per la capolista Luese con la Fulvius che dopo essere passata in vantaggio con Arfuso si è fatta raggiungere al quarto d’ora della ripresa da una rete di Valeri ed ora vede avvicinarsi pericolosamente il Sexadium che con una rete del solito Dell’Aira ed il raddoppio di Bosetti espugna il campo del Costigliole ed ora è ad una sola lunghezza di distanza dalla vetta; domenica però i ragazzi di Sciacca dovranno fare visita alla Novese di Greco che oggi ha chiuso con un pareggio a reti bianche la trasferta a Felizzano e dovrà puntare al bottino pieno per poi cercare l’aggancio nel recupero con il Costigliole. Dietro risalgono Don Bosco Asti che piega di misura 1-0 grazie al gol di Vaqari il Solero, Spinetta Marengo – che vince 3-0 a Calliano – e Pozzolese che con le reti di Federico Perfumo, Chillè e Gianluca Giordano supera 3-1 il Tassarolo a segno con il solo Daga. Tradizionale sagra del gol a San Giuliano Nuovo con un’altalena di risultati incredibile con il Monferrato: dopo lo 0-0 del primo tempo ad inizio ripresa Lugano porta avanti i biancoverdi ma in quattro minuti Pavese e Bocchio capovolgono il risultato; Rizzo fissa il 2-2 subito dopo e Pannone completa la rimonta con il gol del 3-2 prima che Pezzotta a tre minuti dal termine trovi il 3-3 finale. Nel posticipo delle 17.30 Canottieri Alessandria e Cortemilia non vanno oltre lo 0-0 al “Barisone” di Acqui.

Nel girone B vittoria importantissima dello Stay O’Party che piega grazie ad un rigore di Micillo 1-0 il Ce.Ver.Sa.Ma, mentre la Junior Pontestura cade sul campo dell’Orizzonti United con lo stesso risultato.

CALLIANO – SPINETTA MARENGO 0-3

COSTIGLIOLE – SEXADIUM 0-2

D.B. ASTI – SOLERO 1-0

FELIZZANO – NOVESE 0-0

FULVIUS – LUESE 1-1

POZZOLESE – TASSAROLO 3-1

SAN GIULIANO NUOVO – MONFERRATO 3-3

CANOTTIERI AL – CORTEMILIA 0-0

STAY O’PARTY – CE.VER.SA.MA BIELLA 1-0

ORIZZONTI UTD – JUNIOR PONTESTURA 1-0