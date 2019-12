Ovadese Silvanese a Chieri con i nuovi innesti

OVADA - Curiosità per uno snodo importante della stagione e per il nuovo assetto. L'Ovadese Silvanese va sul campo del San Giacomo Chieri. L'ultima novità è il ritorno di Cazzulo, lo scorso anno in nero arancio e proveniente dall'Asca. Da verificare le scelte del mistero Roberto Pastorino che potrà contare sui nuovi innesti, Rocati e Donà per la difesa, Cimino per il reparto avanzato. Sfida che ha un'importanza notevole nelle dinamiche immediate di classifica con l'Ovadese che vuole abbandonare l'ultimo posto in classifica e deve ripartire dopo due settimane di stop e l'ultima sconfitta roccambolesca in casa dell'Asca.