Raffaella Romagnolo in finale al "Premio Strega" ragazzi

OVADA - E' in finale alla quinta edizione del “Premio Strega Ragazzi” “Respira con me”, il romanzo pubblicato la corsa primavera dalla scrittrice ovadese Raffaella Romagnolo. Sono cinque gli scrtti che ora saranno valutati dai giovani inseriti nella giuria e facenti parte di 74 scuole in tutt'Italia, di tre istituti esteri e dell' Internationale Jugendbibliothek di Monaco di Baviera. La premiazione si terrà alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna mercoledì 1° aprile 2020 alla presenza di stampa, editori, scrittori e illustratori.



«“Respira con me” - si legge nella motivazione - colpisce per l’intensità della lingua e per la sua capacità chirurgica di evocare sulla pagina, senza fare sconti, il duro conflitto tra un padre e un figlio adolescente. È la storia di una gita in montagna, dentro la potenza rigeneratrice della natura selvaggia, fuori dalla nebbia che avvolge la vita di Amedeo da quando sua madre è morta. Il cammino verso Punta Liberté è faticoso e non privo di pericoli, e la gita, che nelle intenzioni del padre ha una valenza rieducativa e simbolica, ben presto rischia di trasformarsi in tragedia. Raffaella Romagnolo sfida i lettori a camminare insieme a lei e ai protagonisti, usando anche le mani, se serve, per arrampicarsi dentro la storia».