Sportleale domina Asiago: è quarto posto

Sportleale non si fa mordere dalle 'vipere' di Asiago. Al contrario, le annulla, 6-2 per scalare la classifica della massima serie di hockey in line e occupare il quarto posto.

Eppure, alla vigilia, l'avversaria non era considerata facile, ma il lavoro eccellente di coach Zagni si fa sentire, nel gioco, e,anche nell'atteggiamento, con più serenità e consapevolezza dei propri mezzi.

Già nel primo tempo la squadra di Monleale sblocca il risultato, con un baby di casa, Filippo Alutto, servito da Crisci. Il raddoppio è di Pagani. La reazione degli ospiti è sempre neutralizzata dal portiere Peruzzi e Spotelale segna anche su penalty trasformato da Christopher Zagni. Il 4-0 è di capitan Faravelli, quasi allo scadere gli ospiti accorciano con Rodeghiero.

A inizio ripresa Asiago si avvicina con capitan Frigo, sul 4-2 per Sportleale la partita si accende, ma ci pensa di nuovo il duo Alutto - Crisci a mettere al sicuto il risultato, 5-2. Negli ultii minuti Asiago rinuncia al portiere, ma nonostante cinque giocatori di movimento, sono ancora i padroni di casa a segnare, sempre con Pagani, a porta vuota.

Il podio è vicino, da raggiungere sabato prossimo, ancora in casa, al PalaMassa, contro Padova