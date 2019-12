A Mirabello presepi e alberi in mostra

MIRABELLO - Domenica 8 dicembre è stata inaugurata a Mirabello negli spazi della galleria “Giovanni Sisto” in piazza della Libertà “Nel paese degli alberi di Natale”, l’esibizione di alberi natalizi realizzati dalle Scuole, dai ragazzi del Consiglio Comunale dei Bambini, dall’Oratorio e dalle numerose associazioni del paese.

In tutto sono quindici gli alberi in mostra, costruiti utilizzando per lo più materiale riciclato e in qualche caso con forme piuttosto creative. Contemporaneamente la chiesetta di San Michele ha aperto i battenti per ospitare la mostra di presepi artigianali realizzati da diverse famiglie mirabellesi, anche in questo caso molto suggestivi per la varietà di composizione e materiali utilizzati.

La mostra dei presepi è visitabile nel periodo delle festività natalizie tutti i sabati e le domeniche dalle ore 15.30 alle 18, e saraà fruibile grazie anche alla preziosa collaborazione dei “Volontari Civici” recentemente istituiti dalla Amministrazione.