Al Castello per Natale artisti in... bianco

CASALE - La collettiva White in Christmas è un progetto nato dalla collaborazione tra il Comune di Casale Monferrato, il sindaco Federico Riboldi, l'assessore alla Cultura Gigliola Fracchia e la curatrice e ideatrice Iris Devasini, con l’obiettivo di valorizzare le prestigiose sale del Castello del Monferrato e promuovere l'arte e la collaborazione artistica sul territorio.

In occasione delle prossime festività natalizie, gli artisti del panorama casalese sono stati invitati a partecipare esprimendosi, ognuno nel proprio stile e linguaggio, sul tema del bianco, colore evocativo dai molteplici significati e riconducibile al Natale per il suo legame con la luce e la nostra parte più spirituale.

Il bianco è un colore primario che ha il privilegio di contenere tutti gli altri colori, un po' come un abbraccio simbolico tra esseri umani. Pacificatore, simbolo del bene, del cambiamento positivo, della speranza e messaggero di nuove idee, vuole essere il tramite per migliorare ogni aspetto dell'esistenza e ricondurci il più vicino a Dio o a qualunque forma di pensiero illuminato.

Hanno aderito al progetto ben 25 artisti: Matt Bicon, Loredana Boschiero, Niccolò Calvi, Carlo Cattaneo, Laura Chiarello, Fernanda Core, Giuliana D'Adda, M.Grazia Dapuzzo, Albina Dealessi, Iris Devasini, Stefania Dolce, Labar, Renato Luparia, Daniele Lesti, Gigi Marini, Lea Martha Moulin, Carlo Mazzetti, Piergiorgio Panelli, Ambra Pegorari, Pietro Perrera, Nadia Presotto, Cecilia Prete, Renzo Rolando, Giovanni Saldì, Noemi Zani.

Ma si avrà l'onore di ospitare anche due importanti artisti di livello nazionale e internazionale: Corrado Bonomi, sensibile artista novarese legato affettivamente a Casale Monferrato, e Giuseppe Capogrossi, grande maestro del nostro più recente passato che ha fatto la storia insieme ad artisti del calibro di Fontana e Burri (per gentile concessione della Galleria del Naviglio di Milano e di un collezionista locale).

Nel progetto saranno coinvolte anche le scuole di cucina locali Artusi e Ciofs, che si esprimeranno in creazioni dolciarie sul tema, unitamente a una gradita degustazione da loro offerta durante l'inaugurazione, che sarà sabato 14 dicembre alle ore 17.

Domenica 19 gennaio alle ore 17, per il finissage, la mostra ospiterà, in collaborazione con il Monferrato Classic Festival, il recital di violoncello del maestro Leonardo Preietano. Durante il periodo espositivo, vi saranno altri appuntamenti culturali legati al tema del bianco che, al momento, sono ancora in fase di definizione.

La mostra si visita gratuitamente sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Chiusura il 24 e 25 dicembre e il 1° gennaio.