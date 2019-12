Capriatese risponde "presente", bene Mornese e Pro Molare

ALESSANDRIA - Nel girone L riparte la marcia della Capriatese. La capolista si è imposta con un perentorio 3 a 1 sul campo della Polisportiva Frugarolese, passata in vantaggio al 24' del primo tempo con Perfumo. Nella ripresa gli ospiti hanno ribaltato il risultato grazie a Dionello, autore di una pregevole doppietta, e Panariello, a segno nel finale. Buona l'ultima casalinga dell'anno per il Mornese, che ha battuto (2-1) il Deportivo Acqui. Decisive le reti realizzate da Giacalone e Cavo. Bicchiere mezzo pieno anche per la Pro Molare, che ha strappato un punto al quotato Cassine. Per lunghi tratti i giallorossi - passati in vantaggio poco dopo la mezz'ora con Badino - hanno fatto la partita, mentre gli acquesi si sono svegliati solo nella ripresa. Nel finale di tempo un rigore contestato (fallo sull'ex Capriatese Cutuli), ma trasformato da Rizzo, ha permesso agli ospiti di pareggiare i conti. Due pali (Magrì al quarto d'ora e Scontrino in pieno recupero) hanno negato ai ragazzi di mister Puppo di cogliere il bottino pieno.

La Viguzzolese schianta 6-1 il G3 Real Novi: poker di gol per Cassano, rete di Piccinini e Palumbo. Vittoria per il Sale che con i soliti Fossati e Calderisi vince 2-1 sulla Boschese. Il Casalnoceto supera 3-2 la Castelnovese (a segno Amhed e due volte Oseimbonsu); Libarna - Cassano termina 2-2 (Ruocco e Bruni per i padroni di casa, doppietta di Pagano per gli ospiti).

Nel girone I vittoria per la Pastorfrigor in casa della Nicese: decisivo Vetri, al 40' della ripresa, mentre il primo gol è siglato da Casone, al debutto; successo anche per la Fortitudo Occimiano che batte 2-0 la Marentinese (a segno Badarello e Idriss). Il Quargnento supera 3-2 la Buttiglierese con la doppietta di Stefano Maffei e il gol di Lombardi; crolla 7-0 il Casalcermelli contro la capolista PSG.