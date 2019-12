Evo Volley e Negrini alle final four di Coppa Piemonte

ALESSANDRIA - Ci sarà un'alessandrina in ognuna delle due final four di Coppa Piemonte di pallavolo: alle ragazze dell'Evo Volley che hanno vinto in scioltezza il triangolare del "PalaCima" si sono aggiunti anche i maschi della Negrini Acqui che hanno però dovuto attendere il conto del quoziente punti prima di poter festeggiare.

Ad Alessandria la squadra di Ruscigni ha esordito battendo 3-0 (25-7, 25-19, 25-13) il San Giorgio Chieri, unica formazione di D superstite al secondo turno e che è poi stata sconfitta dall'Autofrancia Torino con il medesimo punteggio: la gara fra Evo Volley e torinesi è così diventata uno spareggio per le semifinali ed hanno prevalso le padrone di casa 2-1 (25-17, 25-21, 19-25) cedendo l'ultimo set quando ormai la qualificazione alla final four era diventata certa.

Più complesso il meccanismo nella poule di Mombarone: l'alto livello delle tre squadre presenti - le due capoliste dei due gironi più Acqui - ha fatto sì che tutte le partite finissero con il risultato di 2-1; i ragazzi di Astori hanno prima ceduto con quel punteggio al Pavic perdendo i primi due set con il punteggio in fotocopia di 23-25 riscattandosi nel terzo parziale chiuso 25-21, poi hanno battuto Santhià dominando i primi due parziali 25-19 e 25-22 prima di perdere il terzo 22-25. Un rapido calcolo del quoziente punti presso il tavolo degli arbitri ha sancito la qualificazione dei termali.

Non è riuscita a sovvertire il pronostico invece la Fortitudo Nuova Elva: la sconfitta per 2-1 con il Montalto Dora (17-25, 15-25, 25-15) ha messo le ragazze di Martino spalle al muro nell'ultimo incontro con le padrone di casa del Pizza Club Novara con l'unico risultato di 3-0 per la qualificazione. Dopo avere vinto il primo set 25-23 nel secondo il crollo con la sconfitta per 11-25 che di fatto sanciva l'eliminazione dell'Occimiano, con le ragazze brave comunque a vincere l'ultimo parziale ai vantaggi 29-27.

Ieri pomeriggio è andato in scena anche il recupero della gara di serie D fra Evo Volley Tre Colli ed Issa Novara rimandato due settimane fa: alla seconda gara in ventiquattro ore le ragazze allenate dal duo Volpara-Barbagelata hanno ceduto solo al tiebreak 2-3 (22-25, 22-25, 25-22, 26-24, 6-15) dopo avere rimontato ben due set alle avversarie.