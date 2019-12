Ieri a Mirabello la giornata per Mirko Vogliotti

MIRABELLO - Come da tradizione nel giorno dell'Immacolata Mirabello ha omaggiato Mirko Vogliotti con “Una giornata per Mirko”, evento che si organizza da 12 anni per ricordare il giovane prematuramente scomparso nel 2007 a soli 23 anni dopo una lunga battaglia combattuta contro la distrofia muscolare.

Momento centrale della giornata è stato l’applauditissimo concerto della Banda Filarmonica di Occimiano con il supporto del quintetto jazz “LDL Brass Quintet”, che si è svolto alle ore 17 nella Chiesa Parrocchiale.

A precedere il concerto, la Messa delle ore 11 in ricordo di Mirko e il pranzo preparato dalla Pro Loco di Mirabello presso i locali dell’Oratorio. Musica e solidarietà sono stati i temi dominanti della giornata, per tenere vivo il ricordo di un ragazzo benvoluto da tutti, sempre solare e sorridente nonostante la malattia che lo aveva colpito purtroppo giovanissimo, e nello stesso tempo per mantenere alta l’attenzione verso la ricerca scientifica (fondamentale per lo sviluppo di nuove terapie contro le malattie neuromuscolari).

Significativa in questo senso la presenza al concerto di Alberto Fontana, presidente e fondatore del centro clinico di sperimentazione “Nemo” presso l’ospedale Niguarda di Milano, dove Mirko era stato in cura e dove è tuttora esistente una stanza dedicata alla sua memoria. A “Nemo” sono state devolute le offerte libere raccolte.