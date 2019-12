Agevolazioni edilizie: un convegno in Comune per presentarle

CASALE - Si svolgerà sabato 14 dicembre alle ore 10 nella Sala Consiliare del Comune il convegno "Le agevolazioni edilizie 2020: presentazione delle agevolazioni di Stato e Comune per interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente".

Come annunciato durante l’incontro di inizio novembre, l’Assessorato all’Urbanistica ha dato avvio a una serie di iniziative volte al rilancio dell’intero comparto edile. Come si legge nella lettera d’invito del sindaco Federico Riboldi e dell’assessore Vito De Luca inoltrata in questi giorni alle aziende e ai professionisti del settore: «Le opportunità fiscali dello Stato e gli incentivi comunali messi a disposizione, in campo edile, rappresentano una spinta concreta al settore per rivitalizzarne il ruolo propulsivo che da sempre ha caratterizzato lo sviluppo del nostro territorio. Un’occasione propizia da cogliere appieno, anche attraverso la massima diffusione tra i cittadini potenziali committenti di lavori di ristrutturazione edile e/o riqualificazione di costruzioni esistenti».

Ed è proprio per questo motivo che l’invito a partecipare, sabato mattina, è rivolto non solo ai professionisti, ma a tutta la cittadinanza, che potrà scoprire quali agevolazioni sono a disposizione per chi vorrà ristrutturare e valorizzare il patrimonio edilizio esistente.