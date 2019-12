Al 'Vinci' dopo gli insegnanti sono i ragazzi a “formarsi contro il bullismo”

ALESSANDRIA - All'Istituto superiore Vinci-Migliara – dopo il primo incontro di formazione per gli insegnanti 'contro il bullismo' che si era tenuto all'Itis Volta – si è tenuto un incontro con i ragazzi delle classi terze nella giornata di ieri, lunedì 9 dicembre nell'aula Magna dell'istituto, con il team “No violenza a scuola”. Un progetto dell'Ufficio Scolastico Regionale di Alessandria che prosegue puntando ai ragazzi, ai giovani per fargli “riconoscere la gravità di alcuni comportamenti, l’uso improprio dei social e l’importanza del rispetto della propria persona e di chi sta loro vicino”.

Sono stati il maresciallo capo dei Carabinieri, Luigi Taglienti, responsabile provinciale contro la violenza di genere, e la dottoressa Teresa Brancaccio dell’equipe abuso e maltrattamenti del Cissaca i relatori di questo primo incontro di formazione. 160 giovani che hanno ascoltato con interesse, aiutati anche dalla visione di filmati che hanno puntato molto sulla “prevenzione”.

“Sono contenta che le scuole comincino a coinvolgere anche i ragazzi in questi progetti in modo che possano essere stimolati e informati su uno dei problemi più seri che purtroppo non ha età ma che parte molto spesso da disagi adolescenziali” sono le parole della referente per l'Istituto Vinci del progetto per la legalità e contro bullismo e specialmente violenza di genere, professoressa Marica Barrera.