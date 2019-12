Incendio in una casa, cinque persone tratte in salvo

PARODI LIGURE - Incendio nella notte a Parodi Ligure dove è andata a fuoco un’abitazione adiacente l’abbazia di San Remigio.

L’edificio religioso non è stato interessato, ma soltanto sfiorato dalle fiamme. Cinque persone, tutte componenti della famiglia che vive nella casa andata a fuoco, hanno dovuto essere evacuate dall’abitazione e portate in salvo.

Un anziano è stato trasportato all’ospedale di Novi Ligure a causa della forte tensione provocatagli dallo spavento.

Le fiamme che si erano levate alte in cielo durante la notte, sono state domate dai vigili del fuoco che sono sul posto con i carabinieri e hanno iniziato le verifiche per appurare le cause che hanno scatenato l’incendio.