Niente derby per Cleur. La Pro non ha Cecconi

Una ammonizione velocissima, una manciata di minuti dopo essere entrato al posto di Sciacca: il tempo di 'perdersi' Morello sulla fascia, fermarlo in maniera irregolare e rimediare un giallo. Il quinto, in questa stagione, per Gabriel Cleur, che salterà il derby con la Pro Vercelli. In attesa di conoscere se Gilli sarà recuperabile, scelte ancora più obbligate per Scazzola su modulo e interpreti a destra.

Dove andrà Sciacca, lui pure con la spada di Damocle della squalifica, perché con l'ammonizione rimediata domenica, per un intervento sempre su Morello, va in diffida

Una assenza decisa dal giudice sportivo anche per la Pro Vercelli: un turno all'attaccante Giacomo Cecconi