Oltre trenta presepi delle scuole in mostra presso la Loggia di San Sebastiano

OVADA - Cresce in città l'attesa per l'inizio delle festività natalizie, anticipate - come da tradizione - da alcune iniziative in programma da qui fino al prossimo 6 gennaio. In occasione dei festeggiamenti per l'Immacolata Concezione, è stato presentato e benedetto da Don Maurizio Benzi il presepe artistico allestito all'interno della Chiesa Parrocchiale Nostra Signora Assunta. L'opera è stata realizzata da un gruppo di parrocchiani che si sono dedicati con passione per diverse serate nel mese di novembre. La novità di quest'anno sarà l'esposizione di un grande pannello dipinto opera dell’illustre concittadino Franco Resecco che ne fece dono alla Parrocchia ed impiegato nel presepe artistico come sfondo a tutta la scena.

Rappresentazioni della natività sono in allestimento nelle altre chiese della città, mentre nella Loggia di San Sebastiano sono ben 34 i presepi allestiti dagli asili nido, scuole dell’infanzia, primarie ed associazioni di volontariato della città in vetrina dal 21 dicembre al 6 gennaio. Tra gli altri appuntamenti in programma, continua presso la Casa di San Paolo a cura del gruppo missionario del Borgo la mostra di manufatti e la pesca di beneficenza nei giorni 11, 14 e 17 dicembre.

Il gruppo missionario San Paolo organizza sabato 14 e domenica 15 il mercatino di Natale presso il Santuario di Corso Italia, mentre dal 16 dicembre alle ore 17.00 in Parrocchia e al San Paolo novena del Natale durante la quale verrà effettuata una raccolta di materiale scolastico o generi alimentari da depositare in chiesa e destinare per altri bambini di famiglie bisognose locali. Continua fino al 16 dicembre la settimana della carità promossa dalla San Vincenzo con generi alimentari da portare nelle chiese nell’apposito scatolone.