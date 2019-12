Sabato alla Canna di Casale c'è un cappuccino tra le righe

CASALE - Secondo e ultimo appuntamento del 2019 per la rassegna "Un cappuccino tra le righe". L'evento, a ingresso libero, sarà nei locali della Biblioteca Civica Giovanni Canna, sabato 14 dicembre alle ore 10.

L'incontro si aprirà con la tradizionale colazione e le ospiti saranno tre, per un appuntamento che si prospetta molto elettrizzante: Ilaria Leccardi, fondatrice della giovane casa editrice di Alessandria Capovolte, racconterà storie di donne da una prospettiva politica e da una prospettiva sportivo-sociale. La giornalista Agnese Gazzera, invece, parlerà del suo libro Marielle, presente!: la tragica storia di Marielle Franco, attivista contro il razzismo e le diseguaglianze, freddata a soli 38 anni a Rio de Janeiro il 14 marzo 2018. La terza ospite sarà la giovanissima e famosa atleta di Novi Ligure Arianna Rocca, che con il suo libro Salto avanti. La ginnastica, L'Africa, la mia vita, racconterà di come lo scorso anno ha deciso di lasciare l’attività agonistica per impegnarsi in un progetto di volontariato in Tanzania, per portare una proposta sportiva in un orfanotrofio femminile.