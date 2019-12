"Servono azioni concrete. I sindaci non possono più rischiare"

ALESSANDRIA - Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, si sono confrontati ieri a Palazzo Ghilini col ministro per le Infrastrutture, Paola Demicheli. Sul tavolo, i progetti - e i fondi - per la ricostruzione dopo i milioni di euro di danni causati dal maltempo.

"Servono risposte chiare da parte del governo - le parole del governatore - I sindaci non possono più aspettare, tantomeno rischiare a causa dei provvedimenti che adottano per cercare di salvare i loro territori".

"Alessandria ha due priorità non più procrastinabili - gli fa eco il primo cittadino - Il secondo ponte sul Bormida, per evitare di tagliare fuori ad esempio l'ospedale in momenti di emergenza, e la messa in sicurezza del rio Lovassina. Non mi stancherò mai di ripeterlo".