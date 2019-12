Biblioteca Ragazzi: gli appuntamenti per le feste

CASALE - Proseguono i festeggiamenti per i dieci anni della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati (situata all'interno del Castello di Casale Monferrato) e per il ventennale dell'iniziativa Nati per Leggere - che, in Piemonte, si declina in Nati per leggere Piemonte, progetto sostenuto dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del programma ZeroSei. Per celebrare al meglio il doppio compleanno, per il mese di novembre sono in programma moltissimi eventi a partecipazione gratuita.

Per tutto il mese ci saranno - per il ciclo Npl (Nati per Leggere) - gli appuntamenti di Martedì e giovedì da favola con letture "a bassa voce" a cura delle insegnanti volontarie Teresa e Gabriella. Ecco le prossime date in verranno lette favole su richiesta dei bambini e dei loro accompagnatori dalle 15 alle 17: martedì 17 e giovedì 12 e 19 dicembre.

Oggi, mercoledì 11 alle ore 17, si terrà Fioriture di Natale in casa e all’aperto, un nuovo incontro con il Laboratorio Orticolo curato da Giovanni Ganora. È prevista una prima parte dedicata alla teoria e una seconda alla pratica.

Sabato 14 dicembre alle ore 10.30 incontro con l’autrice Lucia Tringali che, con l’accompagnamento musicale di Paolo Bonfanti, presenterà il libro Una salsa verde drago. Inserito nel ciclo NPL, al termine delle letture e delle musiche colazione ligure per tutti!

Per il progetto Npl, martedì 17 dicembre alle ore 17.00 Aspettando Natale, letture a cura di Stardust Company; mentre giovedì 19, sempre alle ore 17,00, l’attesa premiazione dei lettori più “voraci” del 2019 dal titolo Appuntamento con la lettura.

Sabato 21 alle ore 10.30 torna Npl con Toc, toc! È Natale a cura del Teatro della Nebbia: un momento per farsi leggere alcune storie e festa finale con scambio d’auguri.

Alla Luzzati si festeggerà anche l’Epifania sabato 4 gennaio 2020 con Arriva la Befana, festa magica con Claudio e le letture animate di Stardust Company: appuntamento alle ore 10.30.

A dicembre non mancherà neppure Favoleggiando, girovagando, le letture itineranti di Npl tra i Comuni del Sistema Bibliotecario del Monferrato. Questi gli appuntamenti, passati e futuri: il 3, 5, 6 e 11 scuola dell’infanzia Martiri della Libertà di Casale Monferrato, 17 e 19 scuola dell’infanzia Peter Pan di Casale Monferrato.

Maggiori informazioni e prenotazioni: biblioluzzati@comune.casale-monferrato.al.it e ai numeri 0142 444308, 0142 444302 e 0142 444297.