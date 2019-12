Books&Blues tra Natale e paura venerdì 13

CASALE - Il Natale alla Biblioteca Canna arriva venerdì 13 alle 20.45 (ingresso libero). L'occasione sarà un’edizione speciale di Books&Blues, la rassegna di musica e libri ideata e diretta da Paolo Bonfanti e che da anni anima il panorama culturale della città con la sua tipica intersezione tra generi e forme di divulgazione culturale.

I bibliotecari, insieme a Paolo Bonfanti, hanno pensato di offrire una serata in sintonia con la data (venerdì 13), con racconti e musiche in tema di paura, fantasmi, sfortune varie, senza rinunciare a un po' di ironia. Non mancherà, tuttavia, un classico racconto di Natale, come si addice alla tradizione!

Verranno proposti, quindi, racconti di autori che rappresentano classici della narrativa gotica, come H.P. Lovecraft ed Edgar Allan Poe, racconti di “fantasmi natalizi” (tra essi un “quasi” inedito Dickens) unitamente a qualche sorpresa, legata alla storia dell’edificio storico che da cinquant’anni ospita la Biblioteca: Palazzo Langosco. Anche le ballate e le canzoni che si alterneranno con le letture ripercorreranno i moduli attraverso i quali la musica, soprattutto americana, ha voluto riflettere e scherzare su questa data e le superstizioni che la circondano.

Musiche, parole e immagini per scambiarsi gli auguri dunque, e al termine un piccolo buffet con spumante e panettone per brindare insieme al futuro della Biblioteca e di tutti i presenti con prodotti offerti da Fuga di Sapori.

Le musiche saranno proposte da Paolo Bonfanti, al leggio (e non solo…) per le letture si alterneranno Ramona Bruno, Roberta Caretti, Paola Casulli, Francesca Demichelis, Luisa Failli, Giorgio Milani, Elisabetta Cristina Piccarolo, Elisabetta Primavori e Jessica Elisa Serra. A Roberto Botta, direttore della Biblioteca, il compito di coordinare la serata.