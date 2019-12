“Il vangelo perduto”: la presentazione alla rassegna “Storie alessandrine”

ALESSANDRIA - Nuovo appuntamento, giovedì 12 dicembre alle 17,45, per la rassegna letteraria Storie alessandrine: un libro, tante vite promossa da Amici del Museo Etnografico Gambarina, Alessandria in Pista – Librinpista, Spazioidea, Società Alessandrina di Italianistica e Circolo Provinciale della Stampa. Nei i locali del Museo C’era una volta, in piazza della Gambarina, si terrà infatti la presentazione del libro Il vangelo perduto di Pietro Luigi Garavelli, Enrico Sozzetti ed Erica Bonansea. Dialogheranno con gli autori Marco Caramagna, Albino Neri e Mauro Remotti.