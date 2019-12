Tavolo Tecnico del Lavoro: si predispone il calendario

CASALE - A seguito della riunione di venerdì 29 novembre, all'interno del Tavolo Tecnico del Lavoro di Casale si sta predisponendo un calendario di riunioni operative con gli attori del mondo del lavoro del territorio. L’amministrazione, infatti, ha intenzione di incontrare ora separatamente le organizzazioni e le associazioni per raccogliere le istanze provenienti dai diversi ambiti e programmare interventi per intercettare le necessità di chi offre lavoro e, nel contempo, agevolare chi il lavoro lo cerca.

Con la nascita del tavolo tecnico del lavoro, quindi, si passerà alla fase operativa di quanto emerso in Sala consiliare, quando, alla presenza del sindaco Federico Riboldi, del presidente del Consiglio Comunale Fiorenzo Pivetta e dell’assessore alle Attività Produttive Giovanni Battista Filiberti, si sono riunite le diverse organizzazioni che rappresentano il mondo dell’occupazione nel territorio.

L’obiettivo principale è stato quello di riunire le varie associazioni per vedere come e cosa fare per implementare lo sviluppo e dare una speranza a chi non ha lavoro, facendo circolare le informazioni tra le realtà presenti.

«Con il positivo incontro del 29 novembre – hanno sottolineato il sindaco Riboldi, l’assessore Filiberti e il presidente Pivetta – abbiamo gettato le basi per avviare un percorso che metta in dialogo i vari soggetti che operano nel mondo del lavoro, dalle aziende alle agenzie formative, dal mondo della scuola alle associazioni sindacali e di categoria, fino alle agenzie di lavoro e il Centro per l’impiego. Solo condividendo informazioni, esperienze e conoscenze si potranno avere risultati concreti».

E si partirà proprio dalle istanze che sono pervenute dalle varie parti: quelle delle associazioni di categoria, per esempio, sono state volte a porre una maggiore attenzione all’eccellenza locale e alla valorizzazione del territorio del Monferrato. Mentre dalla formazione scolastica si è posto l’accento sulle nuove professioni richieste dal mondo del lavoro e alle necessità che emergono sempre più nel settore agricolo e industriale, sia nel casalese sia nel circondario.

Importante anche il sostegno dimostrato dalle associazioni sindacali e dalle agenzie di lavoro che, in condivisione con il Centro per l’Impiego, si fanno da colonne portanti per sostenere lo sviluppo dell’occupazione e del progresso in ambito lavorativo.

«Ciò che ci prefiggiamo – ha concluso il presidente Fiorenzo Pivetta – è dar continuità al Tavolo tecnico del lavoro, affinché diventi un appuntamento stabile di confronto e di condivisione: per questo motivo siamo già al lavoro per stilare il calendario dei prossimi appuntamenti».