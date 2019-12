Ultimi giorni per il "Mangialibro"

TORTONA - Ultimi due giorni per iscriversi al "Mangialibro" 2020, concorso a premi organizzato dalla biblioteca civica di Tortona, per bambini dai 6 ai 12 anni. L‘iscrizione è gratuita ma obbligatoria e va effettuata tramite modulo da consegnare, debitamente compilato e firmato dal genitore, in biblioteca.

I partecipanti verranno divisi in tre fasce: la small per bambini di 6-8 anni, la medium per bambini di 9-10 anni e la large per bambini di 11-12 anni; ogni gruppo avrà a disposizione un determinato numero di libri collocati in un apposito scaffale da cui ogni partecipante può prendere in prestito un libro per volta della sua categoria e tenerlo per minimo una settimana e massimo un mese.

Il partecipante una volta letto il libro deve prima esprimere un giudizio sul volume con un voto da 1 a 5, poi rispondere ad una domanda e per ogni risposta corretta verrà assegnato un punteggio, registrato su una scheda personale. Alla fine del periodo del concorso, da gennaio ad aprile, si terrà una premiazione. Il bibliotecario, a suo insindacabile giudizio, può espellere coloro che violino il regolamento del concorso.