Al "Sociale" sabato il Piccolo Yeti

VALENZA - Dai grattacieli di Shangai alle cime innevate dell'Himalaya: sarà un viaggio nel viaggio quello de “Il Piccolo Yeti”, il film per la famiglia in programma al CineTeatro Sociale di Valenza sabato 14 dicembre (due proiezioni, alle ore 15.30 e alle 17.30). “Il Piccolo Yeti” costituisce l'ultimo appuntamento del 2019 del Calendario del “Sabato Pomeriggio Teatro & Cinema in Famiglia”, proposta per il pubblico più giovane dalla direzione artistica di Roberto Tarasco e dalla CMC di Sanremo.

Biglietto di ingresso 5€ (a partire dal quarto componente della stessa famiglia 3€). Merenda offerta prima della proiezione.