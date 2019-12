Ciampini, apertura serale per conoscere la scuola

NOVI LIGURE — L’istituto “Ciampini-Boccardo” di Novi Ligure propone un’apertura serale venerdì 13 dicembre dalle 18.00 alle 21.00 per accogliere quanti stiano affrontando la scelta della scuola superiore e siano interessati a conoscere i corsi dell’istituto novese.

La “scuola aperta” si svolgerà nella sede di via Verdi per tutti gli indirizzi di studio: Meccanica e meccatronica; Elettronica ed elettrotecnica; Chimica e Biotecnologie; Agraria, agroalimentare e agroindustria; amministrazione, finanza e marketing; Turismo; Servizi Commerciali; Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.

Alle 18.30 il preside Mario Scarsi incontrerà le famiglie per il tradizionale saluto e per illustrare le peculiarità del progetto educativo. Docenti, tecnici di laboratorio e alunni saranno a disposizione per la visita dell’istituto e per offrire informazioni sui programmi e le attività scolastiche.

La serata è arricchita dall’intervento di Nicola Pecile, pilota astronauta, che in collegamento dalla Virgin Galactic (Mojave, California) tratterà il tema “Navicelle aeronautiche e turismo spaziale”, aperto a tutti gli interessati (ore 18.15-19.15).

Alle 18, alle 19 e alle 20 si terrà un’esibizione del gruppo musicale d’istituto. Dalle 18 alle 20 sarà possibile incontrare gli ex alunni. Dalle 19.15 alle 20.00 il dirigente d’istituto incontrerà le aziende del territorio. L’open day si concluderà alle 21.00.