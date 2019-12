Domenica l'Hsl Derthona fa 100

TORTONA - Se il Derthona F.b.c. era arrivato a festeggiare il centenario, l'Hsl Derthona non è da meno nel festeggiare il traguardo delle cento partite ufficiali dalla fondazione ormai due anni e mezzo fa. Come specificato in un comunicato stampa da parte della società, domenica 15 dicembre Derthona-Asti non sarà solo l'occasione di ritrovare uno storico avversario e un match decisivo per mantenere la testa della classifica. Sarà anche la centesima partita dell'Hsl Derthona, la società nata dalla passione dei tifosi ed anche per questo chiedono a tutti di sostenere i ragazzi che scenderanno in campo con la maglia del Leone.

100 partite di campionato e coppa, un traguardo raggiunto grazie alla volontà incrollabile di chi ci ha creduto fin da subito, al contributo imprescindibile di aziende del territorio, alla generosità di volontari e appassionati, alle grandi capacità di tecnici e staff di alto livello, all'abnegazione e qualità di giocatori fantastici.

Qualche numero registrato fino a ora:

- 165 punti conquistati in campionato, più di 2,3 a partita, con 50 vittorie sulle 74 partite disputate, pari al 70%;

- 208 reti segnate tra coppa e campionato, con una media gol superiore a 2 reti a match;

- record di presenze per Ignacio Mazzaro, che è sceso in campo 86 volte, mentre il re dei cannonieri è, ovviamente, il capitano Gigi Russo che ha già realizzato 57 reti con i leoni (una media spaventosa di più di 0,7 reti a partita).

Numeri da capogiro, ma i Leoni hanno ancora fame e soprattutto hanno bisogno di tutti per continuare a stupire.