"I ragazzi si sono messi a disposizione per pulizia e manutenzione”

ALESSANDRIA - L'interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle chiedeva alla giunta di Palazzo Rosso “se c'era l'intenzione di costruire uno Skate Park al parco Carrà degno di questo nome, per un capoluogo di provincia. E più in generale se erano previste azioni e iniziative in quell'area”. “Saranno per primi i ragazzi che quel parco lo frequentano a dare una mano” è stata la risposta dell'assessore ai Lavori Pubblici, Giovanni Barosini. “Si sono messi a disposizione, contattandoci per iniziare con pulizia, ripristino e sistemazione ringhiera e piccola manutenzione”. Perché loro sono i primi a volere un vero skate park come area di ritrovo.

Discorso più complesso, quello che riguarda invece la pavimentazione ammalorata: “ha delle criticità. Speriamo con la bella stagione, cioè la primavera, di riuscire a sistemarne almeno una prima parte, anche grazie all'aiuto di privati e di loro contributi economici” sono state le parole dell'assessore.

Operazioni da mettere in moto, in vista in quell'area del Parco Carrà a breve, anche di un parco giochi educativo per bambini di fascia 0-6, 'Parco PrimoSport'. Attrezzature in legno, giochi didattici all'aria aperta, in un percorso seguito da giovani laureati che faranno da “tutor” e da “insegnanti” ai più piccoli e alle loro famiglie.