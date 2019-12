Il Comune di Casale: sul verde cittadino tutti protagonisti

CASALE - Importanti novità per le aree verdi di Casale Monferrato: la Giunta ha approvato alcuni provvedimenti per valorizzare e incrementare il già prezioso patrimonio arboreo cittadino. Oltre la revisione delle sponsorizzazioni e degli accordi di valorizzazione, per esempio, d’ora in avanti sarà possibile anche aderire al progetto Regala un albero alla tua città.

«Con queste iniziative – hanno spiegato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore all’Ambiente Maria Teresa Lombardi – vogliamo rilanciare la fondamentale collaborazione tra pubblico e privato in un ambito, quello dell’ambiente, in cui tutti devono essere protagonisti. Proponiamo azioni concrete affinché le sponsorizzazioni, le donazioni e le collaborazioni diventino anche uno strumento di sensibilizzazione sull’importanza dei nostri giardini e, in generale, delle nostre aree verdi».

Regala un albero alla tua città

È un progetto per promuovere la donazione di alberi da parte di privati: possono partecipare tutti i cittadini, singoli o associati, anche stranieri o residenti in altro Comune, enti no profit e aziende, che vogliano dedicare l’albero ad una persona, ricordare un evento o, più in generale, siano interessati a contribuire al mantenimento e all’incremento del patrimonio arboreo di Casale Monferrato.

Versando un importo minimo di 250 euro, si potrà donare un albero tra quelli che normalmente sono presenti nelle aree a verde della città. La donazione sostiene parte delle spese di acquisto dell’albero e dei materiali di consumo necessari per la messa a dimora, mentre il Servizio Giardini del Comune di Casale Monferrato si fa carico delle spese di posa, manutenzione ed eventuale sostituzione in caso di non attecchimento.

Dopo la messa a dimora, le piante entrano a far parte del patrimonio arboreo del Comune di Casale Monferrato, contribuendo così alla mitigazione del clima e all'abbattimento di anidride carbonica in città. La città ringrazierà il donatore con un Attestato di donazione e l’inserimento nel Registro donatori di alberi che sarà pubblicato sul sito internet comunale.

Se si preferisce, ci si potrà impegnare a versare una cifra più bassa, con un minimo di 20 euro, per contribuire alla raccolta fondi per acquistare alberi per il miglioramento del patrimonio verde comunale. Al raggiungimento del budget prefissato, potranno essere effettuate piantumazioni di nuove alberate o riqualificazione di giardini secondo le programmazioni annuali del Comune.

Il bando è sempre aperto e le domande possono essere presentate in ogni momento, ma alla scadenza del 31 gennaio 2020 si chiuderà la prima fase, permettendo così di utilizzare nel corso del 2020 i fondi delle prime donazioni ricevute.

Per maggiori informazioni, scaricare l’avviso e le domande è possibile visitare la pagina.

Contratti di sponsorizzazione

Esistono varie forme di sponsorizzazione:

Sponsorizzazione finanziaria: lo sponsor provvede al versamento di una somma di denaro per sostenere interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi o aree gioco, o per interventi di manutenzione su aree verdi. In cambio potrà ottenere visibilità del logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata.

Sponsorizzazione tecnica di sola manutenzione dell'esistente: lo sponsor provvede alla cura di un'area verde o rotonda già allestita, senza modificarne l'aspetto ma semplicemente curandone la manutenzione per un periodo a sua scelta.

Sponsorizzazione tecnica con valorizzazione (nuovo allestimento) e manutenzione: deve essere presentato un progetto di miglioramento di un'area verde o rotatoria stradale, che dovrà essere approvato dal Comune e che lo sponsor realizzerà a sue spese prendendosi poi cura dell'area per un periodo a sua scelta (da uno a cinque anni). Puoi consultare le linee guida per la presentazione dei progetti in questa pagina. Per le manutenzioni deve essere rispettato un capitolato manutentivo minimo. Le ulteriori attività previste dalle proposte saranno considerate proposte migliorative.

È possibile presentare richiesta al Settore Tutela Ambiente - Via Mameli 10, 15033 Casale Monferrato - per le aree non ancora assegnate, entro le seguenti scadenze annuali prefissate: 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre.

Per maggiori informazioni, scaricare l’avviso e le domande è possibile visitare la pagina.

Accordo di collaborazione

Gli accordi di collaborazione regolano forme di partecipazione diretta alla cura del verde e del decoro urbano svolti in forma di volontariato da cittadini, associazioni o ditte, senza l'apposizione di cartelloni pubblicitari.

I rapporti di collaborazione non prevedono l'esclusività delle attività: una stessa area verde può essere curata da più di un'associazione o gruppi di cittadini (chi cura il prato, chi raccoglie le cartacce, chi cura i fiori o i cespugli...).

È possibile proporre di aiutare il Comune secondo le proprie disponibilità di tempo e per le attività che si preferiscono, con una semplice domanda. Le proposte di collaborazione possono consistere in attività continuative di durata annuale o pluriennale (fino a tre anni), oppure in attività occasionali di limitata durata temporale, per esempio per la pulizia di aree verdi residuali o gerbidi, con l'obiettivo di rimuovere parte della vegetazione arbustiva infestante. In ogni caso viene formalizzato un accordo scritto.

Per maggiori informazioni, scaricare l’avviso e le domande è possibile visitare la pagina.